ولاية القضارف تصدر امراً بمنع التجمعات





اصدر والى القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب امر طوارئ رقم (3) لسنة 2023 م نسبة للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد وحفاظا على الامن وسلامة المواطنين بالولاية. وفيما يلتي تورد (سونا) نص القرار: – ونص الامر على منع تجمعات المواطنين لاى غرض وفق ما يحدده هذا الامر الا عبر اذن من الجهات الامنية المختصة وتشمل التجمعات الممنوعة اندية المشاهدة والملاعب الرياضية، المواكب والمسيرات والمظاهرات، الاحتفالات الدينية، احتفالات الافراح، اماكن تعاطى الشيشة ، الباعة المتجولين وعارضو البضائع فى غير الاماكن المخصصة لها، الخلاوى والمعاهد التعليمية، الورش التدريبية المؤقتة ما لم تكن مخصصة للطوارئ الصحية واى انشطة تستدعى طبيعتها احداث تجمهر للمواطنين فى موقع جغرافى واحد الى جانب اغلاق الحدود والمعابر الدولية مع دول الجوار ومنع دخول الاجانب الا ما تقرره السلطة القومية لاستقبال السودانيين العالقين بالخارح او السماح للاجانب بمغادرة البلاد الى جانب توجيهات أخرى نص عليها امر الطوارئ.

وكاله سونا