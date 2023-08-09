الخرطوم تشهد أعنف المعارك منذ بدء الحرب





كثف الجيش السوداني، جهوده لتحقيق مكاسب في العاصمة الخرطوم في جولة من المعارك وصفت بالأعنف منذ بدء الصراع.

وشن الجيش هجمات جوية واستخدم المدفعية الثقيلة، على مدى الأيام السابقة، في محاولة للسيطرة على المناطق والمنافذ التي تستخدمها قوات الدعم السريع طرقا للإمداد العسكري من أم درمان إلى بقية أطراف العاصمة اللتين تشكلان العاصمة الأوسع بحري.

وردت قوات الدعم السريع، بحسب شهود عيان، على مصادر النيران مما أدى إلى اشتباكات عنيفة في الأحياء السكنية وسقوط ضحايا مدنيين ونزوح من استطاع. وقال نشطاء في واحد من أحياء شرق أم درمان إن تسعة مدنيين على الأقل قتلوا في المعارك الأخيرة.

وقالت نقابة أطباء السودان في بيان لها إن أحياء مدينة أم درمان القديمة وكرري قد تعرضت لقصف عنيف بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، نتج عنه العديد من الوفيات والإصابات. وتعاني الهيئات الطبية من نقص شديد في الكوادر الجراحية ومستلزمات الطوارئ، والدم من كل الفصائل.

بي بي سي عربي