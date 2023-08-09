هل شكات القلب التي تشعر بها مثل الدبابيس دليل على مشكلة صحية خطيرة؟ فيديو





علق طبيب الجهاز الهضمي د. وليد الحزيم، على النغزات التي تحدث في القلب وتثير قلق الأشخاص على حالتهم الصحية.

وقال الحزيم عبر فيديو له بتطبيق تيك توك، إن شكات القلب التي يشعر بها الشخص مثل الدبابيس غير مقلقة فهي عبارة عن توتر وقلق نفسي.

وأضاف: أما إذا كان هناك ثقل على القلب، أو الصدر أو الكتف أو حتى الذراع والحنك فهذا أمر مقلق على حالة القلب.

وأوضح أن من لديهم مشاكل في الارتجاع ولم يشعرون بها بل يشعرون بآلام في الصدر، ففي هذه الحالة إذا استبعد وجود مشاكل في القلب يجب التركيز على الصدر. المرصد.