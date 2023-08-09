بمرتبة وزير.. أمر ملكي بتعيين السديس رئيساً للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي





صدر أمر ملكي جديد بتعيين السديس رئيساً للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والربيعة رئيساً للهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين.

وجاء في الأمر بحسب وكالة الأنباء السعودية:

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

أمرنا بما هو آت :

يُعين معالي الشيخ الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس رئيساً للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

كما صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور / توفيق بن فوزان الربيعة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.