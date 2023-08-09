شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: في ناس شغالة بينا زيادة عن اللزوم وفي النهاية كلنا سودانيين





قال شيخ الأمين في ظهور جديد بأنه لا زال متمسكاً بالبقاء في مسيده بأمدرمان، ولك من أجل المحتاجين للعلاج والغذاء من المنطقة.

وظهر الشيخ الأمين عمر الأمين وهو يغرف في الطعام لمجموعة تقف أمامه وهو يتحدث، حيث أضاف بأنه موجود بتاريخ يوم 8 أغسطس داخل مسيده، وأنه الحمدلله المسيد ما فيهو ولا حاجة ولا “هبشة”، وأن كل ذلك ببركة الوجوه التي تقف أمامه.

وقال شيخ الأمين عبر المقطع الذي نشره في صفحته الرسمية بأنه كان يمكن أن يطلع خارج المسيد “براحة” لكن قاعد للناس ديل لو احتاجوا غذاء أو دواء، وختم قائلاً: لو المسيد ده اتهد الناس حتستفيد شنو؟ الحرب بتقضي على الأخضر واليابس وفي النهاية كلنا سودانيين.

شاهد شيخ الأمين:

رصد وتحرير – “النيلين”