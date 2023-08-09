سياسية
مدير جمارك وادي حلفا يتفقد الميناء النهرى ومعبر ارقين الحدودي – صور
تفقد مدير جمارك وادى حلفا العميد شرطة اسعد خالد المحطات الجمركية التابعة لجمارك وادي حلفا، ووقف على سير العمل بالميناء النهرى ومعبر ارقين الحدودي بالمعبر ومتابعة إجراءات وسير انسياب السلع وسرعة إجراءات تخليص البضائع لتقليل زمن الخليص وضمان جودة الأداء.
وشملت زيارته الوقوف علي جاهزية العمل بالبنك الإسلامي العامل بمعبر ارقين الذي بدأ العمل بالمعبر مما يسهل عمليه توريد المبالغ وإجراء كل التعاملات البنكية.
ومن ثم طاف بكل أقسام المعبر ووقف علي منطقة المحايد موجها بتكملة كل الإجراءات التي تخص عملتي الصادر والوارد، ومن جانبه أوضح العقيد محمد منصور مدير معبر أرقين بالإنابة انهم في كامل جاهزيتهم لإنزال كل الموجهات الي أرض الواقع وذلك بتكثيف الأداء و ترقيته.
“المكتب الصحفي للشرطة – السودان”
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