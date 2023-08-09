مدير جمارك وادي حلفا يتفقد الميناء النهرى ومعبر ارقين الحدودي – صور

تفقد مدير جمارك وادى حلفا العميد شرطة اسعد خالد المحطات الجمركية التابعة لجمارك وادي حلفا، ووقف على سير العمل بالميناء النهرى ومعبر ارقين الحدودي بالمعبر ومتابعة إجراءات وسير انسياب السلع وسرعة إجراءات تخليص البضائع لتقليل زمن الخليص وضمان جودة الأداء.

وشملت زيارته الوقوف علي جاهزية العمل بالبنك الإسلامي العامل بمعبر ارقين الذي بدأ العمل بالمعبر مما يسهل عمليه توريد المبالغ وإجراء كل التعاملات البنكية.