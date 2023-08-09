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شاهد بالصور .. الصحفي إبراهيم بقال في عربة الدعم السريع حاملاً سلاحه برفقة فريق التصوير وماذا قال المعلقون!

2023/08/09
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ابراهيم بقال سراج

نشرت إحدى الصفحات المناصرة لقوات الدعم السريع صوراً للصحفي “إبراهيم بقال سراج” وهو يحمل سلاحاً على كتفه ويركب في عربة مع فريق التصوير لقوات الدعم السريع.

وقال تعليق مصاحب لظهور الصورة بأن “البطل ابراهيم بقال مع الأشاوس يرفعون تمام الجاهزية”. وكان سراج أعلن من قبل تخليه عن الحركة الإسلامية السودانية وانضامه بشكل رسمي لقوات الدعم السريع، حيث كان يسمي قائد القوات “حميدتي” بأمير البلاد.

وتخوض القوات المسلحة السودانية قتالاً عنيفاً لإنهاء تمرد الدعم السريع المستمر منذ قرابة الأربعة أشهر.

شاهد الصور وتفاعل المتابعين من جمهور شبكات التواصل الاجتماعي في السودان:

نقلاً عن – “كوش نيوز

 

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