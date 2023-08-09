عاجل.. وزارة التربية والتعليم السودانية تصدر قراراً بإلغاء امتحانات الشهادة الابتدائية في ولايات الحرب ونقل الطلاب للمرحلة المتوسطة

أصدر وزير التربية والتعليم المكلف بالسودان قراراً بإلغاء امتحانات الشهادة الابتدائية و امتحانات النقل لمراحل التعليم الابتدائي و المتوسط و الثانوي في جميع الولايات المتأثرة با الحرب.

وينص القرار على نقل جميع طلاب الصف السادس إلى المرحلة المتوسطة مباشرة، و نقل جميع التلاميذ و الطلاب في مراحل التعليم الثلاث ( الابتدائي، المتوسط، الثانوي) بجميع الولايات المتأثرة بالحرب إلى الصفوف الأعلي مباشرةً، ويسري تنفيذ القرار اعتباراً من التاسع من أغسطس 2023م.

منشور الوزارة: