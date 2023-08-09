سياسية
السفير الروسي الجديد يقدم نسخه من أوراق اعتماده لوزير الخارجية السوداني – صورة
قدم السيد السفير/ أندريه تشيرنوفول صباح يوم الأربعاء للسيد/ علي الصادق علي وزير الخارجية المكلف نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا لروسيا لدى السودان .
ورحب السيد الوزير بالسفير الروسي مؤكدا متانة العلاقات السودانية الروسية في كافة المجالات وأن روسيا ظلت على الدوام داعما مهما للسودان في المحافل الدولية خاصة مجلس الأمن وأن السودان يتطلع للمزيد من التعاون والتنسيق.
وشكر السفير أندريه تشيرنوفول السيد الوزير على حسن الاستقبال وعبر عن سعادته لوجوده في السودان، وذكر أن الشعب السوداني شعب ودود وأن السودان دولة مهمة وذات ثقل ويأمل أن يقدم خلال فترته إنجازات تصب في ترقية وتعزيز العلاقات بين البلدين، وأكد أن السفارة الروسية في بورتسودان ستبدأ قريبا في تقديم الخدمات القنصلية وغيرها من الخدمات .
وعبر عن شكره للحكومة السودانية ولوزارة الخارجية للتعاون الكبير الذي وجده خلال الفترة الماضية.
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