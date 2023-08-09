السفير الروسي الجديد يقدم نسخه من أوراق اعتماده لوزير الخارجية السوداني – صورة

وشكر السفير أندريه تشيرنوفول السيد الوزير على حسن الاستقبال وعبر عن سعادته لوجوده في السودان، وذكر أن الشعب السوداني شعب ودود وأن السودان دولة مهمة وذات ثقل ويأمل أن يقدم خلال فترته إنجازات تصب في ترقية وتعزيز العلاقات بين البلدين، وأكد أن السفارة الروسية في بورتسودان ستبدأ قريبا في تقديم الخدمات القنصلية وغيرها من الخدمات .