نسرين النمر تتحصل علي الإفادات الأولية الخطيرة للأسير العميد صلاح حمدان – اعترافات ستغير في الوضع الميداني وسير المعارك

اعترافات ستغير في الوضع الميداني وسير المعارك ..قرار دخول منازل المواطنين والبنوك تعلميات عبدالرحيم دقلو
معارك أمدرمان هلك فيها 153 فرد وخمسة من القيادات من اولاد جنيد .. وفشلنا في امدرمان أمس لأن النفير لم يكن بالشكل المطلوب.
العميد /صلاح حمدان الذي تم اسره امس بامدرمان ضابط جهاز امن المنتدب لدى الدعم السريع يتمتع بقدرات عاليه آثر ان يستمر مع الدعم السريع عند اندلاع الحرب وشغل وظائف حساسة منها مسئول من كل عمليات الدعم السريع في شرق النيل. ثم مسئول الإمداد الأول و استقبال و تسليح و توزيع القوات يعتبر أسره هزيمة عسكريه ونفسيه كبيرة للمليشيا لاسيما أنه صندوق اسرار هامه ستغير في مجرى الوضع العملياتي في الميدان وفي التحقيق الأولي معه أدلى باعترافات تعد الاخطر من نوعها منذ بداية الحرب .
1/ من المعروف انه يتمتع بعلاقة شخصيه مع حميدتي قال حمدان عن ذلك
فقدت الاتصال الشخصي بحميدتي من سبعين يوما.
2/ (مافي تواصل بقيادات الصف الأول والتاني والتعليمات بقت كل مجموعات شغالا براها )
3/ قرار دخول البنوك ومنازل المواطنين جاء بتعليمات من عبد الرحيم دقلو بعد عدم صرف المرتبات
4/ الطيران ضرب معظم إمدادنا من الاسلحة والذخائر وفقدنا 85% من معسكراتنا. وعندنا نقص حاد. في العربات القتاليه والعربات المدنيه غير فعالة في القتال
5/ عدد المعتقلين من المدنيين أكثر من 4500شخص والان يتم اطلاق سراح المعتقلين مقابل المال وكذلك اخراج عربات المواطنين في مناطق سيطرتنا يتم مقابل المال.
6/ عندنا متعاونين باعداد كبيرة من المواطنين مقابل المال
7/ عندنا دعم إعلامي كبير من بعض الدول والقنوات
8/هنالك تمييز واضح داخل الدعم السريع حسب القبيلة اولاد راشد واولاد حنيد المتحكمين في الدعم السريع وانو قاعدين يودو عيال مسيرية فى الخطوط الأمامية نسبة لشراستهم وسهولة حركتهم وهلك عدد كبير منهم
9/ فقدت قواتنا خاصيةً كثافة النيران واصبحت القوات المسلحة هي المهاجمة
10/ معركة امدرمان امس هلك فيها 153 فرد منهم قيادات منهم خمسة من اولاد جنيد وفشلنا
لان (النفير ) بتاع امدرمان امس ما كان بالمطلوب من بحري وشرق النيل وامدرمان وصالحة. نحن نقاتل بعمل نفير من قواتنا في كل المناطق نجمعها في مكان واحد للمعركة وما كان النفير بالشكل المطلوب.
11/ مافى حصر للمفقودين والقتلي من المعارك بالضبط نسبة لدخول مستنفرين من القبائل من دول أفريقيا الوسطي النيجر وتشاد
12/ما تبقي من قياداتنا موجودة في …….هذه الأماكن.
*مرفق صورة حديثة للعميد الأسير صلاح حمدان
نسرين النمر
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد