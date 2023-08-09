نسرين النمر تتحصل علي الإفادات الأولية الخطيرة للأسير العميد صلاح حمدان – اعترافات ستغير في الوضع الميداني وسير المعارك

معارك أمدرمان هلك فيها 153 فرد وخمسة من القيادات من اولاد جنيد .. وفشلنا في امدرمان أمس لأن النفير لم يكن بالشكل المطلوب.

العميد /صلاح حمدان الذي تم اسره امس بامدرمان ضابط جهاز امن المنتدب لدى الدعم السريع يتمتع بقدرات عاليه آثر ان يستمر مع الدعم السريع عند اندلاع الحرب وشغل وظائف حساسة منها مسئول من كل عمليات الدعم السريع في شرق النيل. ثم مسئول الإمداد الأول و استقبال و تسليح و توزيع القوات يعتبر أسره هزيمة عسكريه ونفسيه كبيرة للمليشيا لاسيما أنه صندوق اسرار هامه ستغير في مجرى الوضع العملياتي في الميدان وفي التحقيق الأولي معه أدلى باعترافات تعد الاخطر من نوعها منذ بداية الحرب .

1/ من المعروف انه يتمتع بعلاقة شخصيه مع حميدتي قال حمدان عن ذلك

فقدت الاتصال الشخصي بحميدتي من سبعين يوما.

2/ (مافي تواصل بقيادات الصف الأول والتاني والتعليمات بقت كل مجموعات شغالا براها )

3/ قرار دخول البنوك ومنازل المواطنين جاء بتعليمات من عبد الرحيم دقلو بعد عدم صرف المرتبات

4/ الطيران ضرب معظم إمدادنا من الاسلحة والذخائر وفقدنا 85‎%‎ من معسكراتنا. وعندنا نقص حاد. في العربات القتاليه والعربات المدنيه غير فعالة في القتال