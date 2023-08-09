هل توجد أطعمة يمكن تجنبها قبل النوم لتحسين النوم؟





هناك العديد من الأطعمة التي يجب تجنبها قبل النوم لتحسين النوم، وبحسب موقع “اهتمامنا” من بينها:

المشروبات التي تحتوي على الكافيين: يجب تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والصودا والشوكولاتة، حيث إنها تحتوي على مواد منشطة تسبب الاضطراب في النوم.

الوجبات الثقيلة: يجب تجنب تناول الوجبات الثقيلة والدهنية والحارة قبل النوم، حيث إنها قد تسبب الحرقة والاضطراب في النوم.

الأطعمة الحلوة: يجب تجنب تناول الأطعمة الحلوة والمشروبات المحلاة قبل النوم، حيث إنها قد تزيد من مستويات السكر في الدم وتسبب الاضطراب في النوم.

الأطعمة الحامضية: يجب تجنب تناول الأطعمة الحامضية مثل الليمون والفواكه الحمضية والتوابل قبل النوم، حيث إنها قد تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي وتزيد من مستويات الحموضة في المعدة.

الكحول: يجب تجنب تناول الكحول قبل النوم، حيث إنه يمكن أن يسبب الاضطراب في النوم وتسبب الإفراط في التبول.

المشروبات الغازية: يجب تجنب تناول المشروبات الغازية قبل النوم، حيث إنها تحتوي على الكافيين والسكر والمواد الحافظة التي يمكن أن تسبب الاضطراب في النوم.

بشكل عام، يجب تجنب تناول الأطعمة الثقيلة والمحلاة والحامضية والمنبهات قبل النوم، والحرص على تناول الوجبات الخفيفة والسهلة الهضم قبل النوم لتحسين جودة النوم.