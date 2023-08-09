إجلاء عشرات السودانيين العالقين في « بحر دار» الإثيوبية إلى القضارف





نجحت مساعي مشتركة بين السلطات السودانية والاثيوبية في اجلاء عشرات السودانيين العالقين بإقليم بحر دار الاثيوبي لولاية القضارف شرق البلاد في اعقاب توتر الأوضاع الأمنية هناك والاشتباكات بين مليشيات فانو الامهرية وقوات ليوهايلي الخاصة والجيش الإثيوبي.

وساعدت اللجنة الأمنية بولاية القضارف والسفارة السودانية باديس أبابا والقنصلية الإثيوبية بالقضارف في ترحيل السودانيين العالقين منذ نحو أسبوع الذين كانوا وصلوا مدينة قندر الاثيوبية لاستغلال الطيران الى وجهات مختلفة أو الوصول لأديس ابابا.

وأفاد مدير شرطة القضارف، مقرر لجنة الأمن اللواء شرطة حقوقي مدثر حسب الرسول سودان تربيون بأن التحركات نجحت في اعادة 220 من السودانيين العالقين بالمتمة يوهانس الإثيوبية والقلابات الى القضارف.

ويوجد داخل قندر الان نحو 1100 من السودانيين بينهم 450 طفل وامرأة ومسن ينوي غالبهم السفر لعواصم أخرى لتلقي العلاج. وينتظر أن يعقد الأربعاء اجتماع بين المسؤولين السودانيين والاثيوبيين مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لبحث أفضل الطرق لإجلاء بقية العالقين. وقالت مصادر مطلعة لسودان تربيون إن الجيش الإثيوبي وافق على فتح ممرات للإجلاء فيما ينتظر المسؤولين الحصول على موافقة مليشيا فانو التي تسيطر على غالب المواقع في إقليم الامهرا.

الى ذلك أكد حسب الرسول نجاح إدارة الجوازات في إكمال اجراءات سفر 45719 من الأجانب بجانب 24650 سوداني عبر منفذ القلابات الحدودي مع اثيوبيا منذ اندلاع الحرب بالعاصمة الخرطوم منتصف ابريل الماضي.