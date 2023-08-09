“من حق أي دولة”.. البنتاغون “لا يعلق” على المناورات الصينية الإماراتية





رفض مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) التعليق على المناورات الصينية الإماراتية التي أعلنت عنها أبوظبي الأربعاء.

وقال المسؤول للحرة إن البنتاغون “لا يعلق على التدريبات والمناورات التي تجريها أي دولة ذات سيادة”. وأكد أن “من حق أي دولة إجراء مناورات عسكرية أحادية أو مشتركة طالما لا تخترق القوانين والنظم الدولية”.

وأعلنت قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بوزارة الدفاع الإماراتية، الأربعاء، انطلاق تمرين “درع الصقر 2023” المشترك مع القوات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الوطني لجمهورية الصين الشعبية.

وأشارت في منشور على حسابها في منصة “أكس” إلى أن التدريب يهدف إلى “تبادل الخبرات ورفع الكفاءة العملياتية لدى منتسبي وزارة الدفاع في البلدين الصديقين”.

“قناة الحرة”