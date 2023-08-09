مجلس رعاية الطفولة: معتمدية اللاجئين يعول عليها لمساعدة الأطفال اللاجئين





أكد الدكتور عبدالقادر عبدالله أبو، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة بالسودان الإهتمام بالاحصاءات للحصول على النتائج المعلوماتية الدقيقة، جاء ذلك لدى لقاءه اليوم المهندس عبدالمنعم عثمان معتمد اللاجئين ( COR) بولاية القضارف وقال أبو إن معتمدية اللاجئين يعول عليها كثيراً في هذه المرحلة لتقديم العون والمساعدة للأطفال اللاجئين والفارين من الحرب مبيناً التعاون المشترك بين المعتمدية والمجلس القومى لرعاية الطفولة. من جهته أوضح المهندس عبدالمنعم أن ولاية القضارف بها 4 معسكرات للاجئين تضم 80 ألف لاجى ونسبة 80 % من جملتها من الأطفال والنساء وأن مستوى التدخلات فى هذه المعسكرات ما زال فى مرحلة الطوارئ وأن الوضع مستقر، بينما توجد بعض الإشكالات فى التغذية الإضافية والعلاجية التي ظهرت فى طوافه الاخير على المعسكرات، وناشد المنظمات العاملة فى الولاية بالعمل على إنشاء المساحات الصديقة للأطفال وتحويل أغراضها كل ستة أشهر لغرض آخر حتى تعم الفائدة منها إلى جانب تأهيل عدد من رياض الأطفال بعدد من المحليات المستضيفة للمعسكر. ومن ناحية أخرى اوضح عبدالمنعم ان هنالك خطة واضحة لحكومة السودان متمثلة فى وزارتي المالية الصحة تمضي بشكل جيد لصالح أطفال اللاجئين والفارين من الحرب، مؤكداً أن هناك قصور حقيقى فى الخطط الإستراتيجية طويلة وقصيرة المدى والإستفادة من تعديلها مستقبلاً فى الخطط الاستراتيجية العامة للدوله، داعياً للإهتمام بسد النقص وتدريب الكوادر من المتطوعين لمجلس رعاية الطفولة فى ظل الأزمات، ولابد من الخطط الاستباقية والبديلة للتدخل عند الكوارث، مناشداً المنظمات العاملة بالولاية لتغطية الدواء والعناية الصحية للأطفال اللاجئين والفارين من الحرب.

وكاله سونا