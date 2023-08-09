مندوب السودان بمجلس الأمن: تشكيل لجنة عليا لمعالجة الوضع الإنساني في الخرطوم





قال مندوب السودان بمجلس الأمن الحارث إدريس، إن «الأوضاع الإنسانية التي أفرزتها الحرب الدائرة في الخرطوم، نتج عنها مجموعة من التعقيدات الأمنية؛ التي يتم التعامل معها بالمسئولية والمرونة الواقعية».

وأشار في كلمة له، خلال جلسة مجلس الأمن، مساء الأربعاء، إلى تشكيل لجنة عليا لمعالجة الوضع الإنساني في السودان، مشددًا على أن «التعاون عملية مستمرة وقابلة للتحسين والتفاهم المشترك، وليس مجرد تلبية طلبات مرحلية».

ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون بين حكومة السودان مع الأمم المتحدة، مناشدًا عدم النظر إلى التأخير في الحصول على تأشيرة، أو اتخاذ الحكومة إجراءات بهدف ضمان أمن وسلامة العاملين، باعتباره من المعوقات البيروقراطية.

وشدد على أهمية مراعاة المرونة والواقعية والشراكة القائمة، في التعاون بين الحكومة والأمم المتحدة، قائلًا إن عدد الموظفين في الحقل الإنساني الذين لقوا حتفهم جراء الأحداث بلغ 18.

وأكمل: «تصر الحكومة على مرافقة القوافل حتى تبلغ مواقعها، ليس قهرًا لعمل المنظمات، ولكن حتى تؤمن الوضع للطواقم الإنسانية والطبية، درءًا من الهجمات».

الشروق نيوز