



*ما حقيقة القرار الوزاري القاضي يإلغاء امتحانات النقل للمراحل الثلاث؟*

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورة لقرار وزاري صادر عن وزير التربية والتعليم المكلف يقضي بإلغاء امتحانات الشهادة الابتدائية وامتحانات النقل للمراحل الثلاث للعام الدراسي 2022/2023 في الولايات المتأثرة بالحرب.

قام فريق جهينة بالتحقق من صحة القرار الوزاري وتبين أنه صحيح وصادر بالفعل عن وزير التربية والتعليم المكلف السيد محمود سر الختم الحوري. وقد نشر ملخص القرار في الشريط الأسفل لتلفزيون السودان القومي. الجدير بالذكر أن القرار لا يشمل طلاب الشهادة السودانية.

جهينة