ليندا توماس : حكومة السودان هددت بإنهاء مهمة البعثة الأممية إذا قدم فولكر إحاطة أمام مجلس الأمن





قالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة إن حكومة السودان هددت بإنهاء مهمة البعثة الأممية إذا قدم فولكر بيرتس إحاطة أمام مجلس الأمن يوم الأربعاء.

وقالت الممثلة الأمريكية خلال جلسة مخصصة للسودان في مجلس الأمن الأربعاء إنه ليس من المقبول لأي دولة عضو أن تمنع مسؤولا أمميا من تقديم إحاطة لمجلس الأمن أو أن تهدده

من جانبها أكدت مساعدة الأمين العام لشئون افريقيا، التي قدمت إحاطة خلال الجلسة، ضرورة التوصل لحل التفاوضي لإنهاء الحرب . وحذرت من أن يؤدي استمرار الحرب إلى تشرذم البلاد والتدخل الخارجي واهدار السيادة .

من جانبها قالت مديرة العمليات بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ديم وسورنو إن ما يجري في السودان كارثة إنسانية . وقالت، خلال تقديمها إحاطة في الاجتماع، إنها سمعت قصصاً مروعة من النساء خلال زيارتها للسودان قبل اسبوعين مشيرة إلى تعرضهن للعنف الجنسي والتحرش وغياب الأزواج بجانب اضطراب أوضاع التعليم وقطع الأرزاق وعدم صرف الرواتب . وقالت إن 80 في المائة من المستشفيات متوقفة عن العمل وإن أكثر من 40 في المائة من المواطنين يعيشون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي وإن أكثر من 14 مليون طفل يحتاجون إلى المساعدات.

وأكدت ضرورة تسهيل إيصال المساعدات لكل المحتاجين في السودان واشارت إلى بعض التقدم في إيصال المساعدات للمحتاجين إن قرابة 3 ملايين سوداني تلقوا المساعدات حتى الآن .ولفتت إلى تقارير عن عنف عرقي مروع في دارفوروأكدت

من جانبها أعلنت روسيا رفضها أي تدخل خارجي في الشأن السوداني ، وقالت خلال جلسة مجلس الأمن نجاح أية مبادرات في السودان يعتمد على حياديتها ودعت الأطراف السودانية لاتخاذ خطوات فورية لوقف الاقتتال .

من جهته، كشف ممثل بريطانيا عن أدلة دامغة على انتهاكات ترقى لجرائم حرب من الطرفين في السودان ورحب بقرار مدعي عام الجنائية الدولية ببدء التحقيق في الانتهاكات بالسودان وأكد إن تعهدا في إعلان جدة بالسماح بإيصال المساعدات للسودانيين وبالمقابل اتهم ممثل السودان في الأمم المتحدة قوة إقليمية لم يسمها بدعم العدوان على السودان من أجل استباحة أرضه.

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