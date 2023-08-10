الزراعة تخطط لزراعة 25 مليون فدان من الحبوب الرئيسة





في لقائة بالسيد ادم ياو نائب الممثل المقيم لمنظمة الفاول قال السيد الوزير الزراعة والغابات المكلف د. ابوبكر عمر البشرى نحن في البدء نشكر منظمة الزراعة والاغذية العالمية التابعة للامم المتحدة. لوقوفها معنا في وزارة الزراعة وقيامها بتوفير التقاوى المحسنة لعدد مليون مزارع من صغار المزارعين. هذه الخطوة نحن نثمنها ونكرر شكرنا لمنظمة الفاو لما قامت به وما تقوم به من مساعدات جمة لتنمية صغار المزارعين.

واضاف ان منظمة الفاو تعمل الآن في خمسة عشرة ولاية من ولايات السودان ببرامج مختلفة.

وقال انني اشكر الحكومة النرويجية التي تبرعت لنا بمنحة مقدارها 15مليون دولار لتوفير تقاوى صغار المزارعين. وفي هذا الموسم عولنا كثيرا على زراعة عينات محسنة من المحاصيل خاصة الذرة والدخن حتى نضمن انتاجية عالية. والحمد لله في هذا الموسم ركزنا على زراعة الحبوب الاساسية التي تشكل قوت المواطن. وهي الذرة والدخن. وزرعنا منها بحمد الله اكثر من 22 مليون فدان ونتوقع انتاجية تصل الى 15 حتى 17 مليون طن من الذرة والدخن. وهذا يحقق ان شاء الله امنا غذائيا للسودان . كما ركزنا كثيرا على نقل التقانة و الارشاد عبر مركزنا المنتشرة في السودان .

وأضاف انا انتهز هذه الفرصة لاشكر كافة العاملين معنا بالوزارة لتعاونهم معنا وحضورهم للولايات وادارتهم لدفة العمل كل حسب تخصصه ذلك استشعارا منهم بأهمية انجاح هذا الموسم الزراعي في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وكاله سونا