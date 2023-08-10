ضبط صاحب مشاهد تمثيلية مفبركة عبر «التيك توك»





تمكنت الأجهزة الأمنية الأمنية بوزارة الداخلية المصرية من ضبط أحد الأشخاص صادر ضده حكم فى إحدى القضايا وذلك لقيامه بنشر مشاهد تمثيلية من خلال حسابه الشخصى على تطبيق “تيك توك” يدعى خلال أحدها بإلقاء القبض عليه ويظهر داخل غرفة يدعى كونها حجز بأحد المقار الشرطية.

وكذلك مشهد يزعم خلاله إتجاره بالمواد المخدرة، ومشهد يرتدى خلاله الزي الميرى والادعاء بتعرضه لإطلاق النيران بهدف زيادة أعداد المشاهدات والمتابعين لتحقيق الربح المادي واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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