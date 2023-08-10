نائب رئيس مجلس السيادة يعود للبلاد نائب رئيس مجلس السيادة يعود للبلاد





عاد للبلاد صباح اليوم نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار اير بعد جولة خارجية إستغرقت عدة ايام زار خلالها العديد من الدول يرافقه وكيل وزارة الخارجية السفير دفع الله الحاج وعدد من المسؤولين بالدولة.

و كان في إستقباله بمطار بورتسودان الأمين العام لمجلس السيادة الإنتقالي الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف وقائد منطقة البحر الأحمر اللواء الركن محمد عثمان محمد حمد.

وأوضح السفير غانم بخاري عضو الوفد المرافق في تصريح صحفي بمطار بورتسودان أن جولة السيد نائب رئيس مجلس السيادة شملت العديد من الدول شرح من خلالها تفاصيل تمرد قوات الدعم السريع والإنتهاكات التي ارتكبتها من نهب وسلب وترويع للمواطنين واستخدام مساكنهم والتعدي على مرافق الدوله الخدمية.

واكد بخاري أن زيارة السيد نائب رئيس مجلس السيادة والوفد المرافق له حققت نجاحا كبيرا تمثل في تأكيد الدول التي زارها على شرعية القوات المسلحة السودانية باعتبارها المؤسسة الوطنية والقومية المسؤولة عن تحقيق الامن والسلام في السودان.

وأكد السفير بخاري ان الجولات الخارجية للسيد نائب رئيس مجلس السيادة والوفد المرافق اجهضت العديد من المؤامرات التي كانت تحاك ضد السودان وتهدف الى تدخلات سياسية وعسكريه مشيرا الي ان السيد النائب اكد لجميع الرؤساء والمسؤولين الذين التقاهم ان حكومة السودان لم تختار الحرب و انها حريصه على تحقيق الامن والسلم متى ما وضع المتمردين السلاح.

ولفت بخاري ان عودة السيد نائب رئيس مجلس السيادة لبورتسودان تأتي للوقوف والإشراف على الأداء الحكومي وتعزيز دور الجهاز التنفيذي و تقديم الخدمات ومعالجة جميع الجوانب لتعزيز التنسيق بين جميع المؤسسات لتحسين ادائها.

وكاله سونا