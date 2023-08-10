بالصور والفيديو.. بعد محاولات استمرت لأكثر من 3 ساعات: انتشال جثمان شاب سقط داخل بئر في الجزيرة

تمكن فريق الإنقاذ البري بشرطة بولاية الجزيرة من انتشال جثمان شاب سقط داخل بئر عمقها 70مترا بقرية العوايدة محلية شرق الجزيرة بعد محاولات لإنقاذ المرحوم استمرت لأكثر من 3 ساعات.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن الفريق بذل جهود مهنية عالية لإنقاذ الفقيد الا انه توفى داخل البئر.

واوضح العميد شرطة محمد الامين مدير الدفاع المدني ولاية الجزيرة ان البئر تقع خلف القرية وتم قياسها بواسطة الدفاع المدني وكانت عميقة مما تسبب في وفاة فقيد القرية لانعدام الاوكسجين.