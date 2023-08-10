بدء عمليات استرداد رسوم الحج للسودانيين الذين لم يستطيعوا إكمال إجراءاتهم

يشرع المجلس الأعلى للحج والعمرة في إجراء عمليات استرداد رسوم الحج للمتقدمين الذين لم يستطيعوا تكملة اجراءاتهم لحج هذا العام ١٤٤٤ هجرية نسبة للظروف التي تمر بها البلاد ..

واكد الأستاذ احمد سر الختم الامين العام المكلف للمجلس الأعلى للحج والعمرة ان عمليات استرداد الرسوم بدأت وتسير بصورة طيبة وتم استرداد رسوم المتقدمين للحج من ولايات (البحر الاحمر .. النيل الأبيض.. سنار ) وستتوالي عمليات الاسترداد لبقية الولايات خلال الأيام القادمة بإذن الله تعالى ..

وينوه المجلس الأعلى للحج والعمرة بالسودان كل متقدم لحج هذا العام لم يستطع إكمال إجراءات الحج بالتوجه لأمانة الحج والعمرة بولايته التي قدم منها للحج لتكملة إجراءات استلام مبلغ التقديم للحج ..