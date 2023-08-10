بالتزامن مع تأسيس “23” معسكر استنفار .. أضخم قافلة دعم للقوات المسلحة من محلية الدبة بالولاية الشمالية

وقال “أزهري” رئيس الهيئة أن الحرب فرضت على جيشنا وعلينا، وهي معركة لا يمكن الحياد فيها، ومحلية الدبة كانت وستظل سند وعضد للقوات المسلحة تمدها بالمعينات والرجال حتى النصر ودحر المتمردين، وتطهير العاصمة الخرطوم والسودان من المرتزقة والخونة واستعادة مسار الدولة السودانية موحدة بشعبها وجيشها، مؤكداً استمرار قوافل الإسناد المدني والعسكري.