سياسية
بالتزامن مع تأسيس “23” معسكر استنفار .. أضخم قافلة دعم للقوات المسلحة من محلية الدبة بالولاية الشمالية
ليس بقلوبهم فقط؛ ولكن بأموالهم وأنفسهم حتى النصر في معركة الكرامة، تستعد الهيئة الشعبية لدعم وإسناد #القوات_المسلحة – #محلية_الدبة بالولاية الشمالية – بقيادة رجل الأعمال الشاب أزهري المبارك وأعضاء الهيئة لتسيير قافلة للجيش في الخطوط الامامية مكونة من “200” عربة محملة بالمواد الغذائية والمعينات الطبية دعما للمجهود الحربي.
واستجابة لنداء #القائد_العام للقوات المسلحة بالتعبئة والاستنفار، قامت الهيئة بتأسيس ورعاية “23” معسكر في مختلف مناطق المحلية لعدد “5200” مجند في الدفعة الأولي، دفاعاً عن الوطن والأرض والعرض والسيادة، تحت شعار “جيش واحد شعب واحد.
وقال “أزهري” رئيس الهيئة أن الحرب فرضت على جيشنا وعلينا، وهي معركة لا يمكن الحياد فيها، ومحلية الدبة كانت وستظل سند وعضد للقوات المسلحة تمدها بالمعينات والرجال حتى النصر ودحر المتمردين، وتطهير العاصمة الخرطوم والسودان من المرتزقة والخونة واستعادة مسار الدولة السودانية موحدة بشعبها وجيشها، مؤكداً استمرار قوافل الإسناد المدني والعسكري.
جدير بالذكر، أن معسكرات الهيئة الشعبية من باب “أعدوا لهم”، تقوم بإعداد وتدريب الشباب حتى يكونوا جاهزين للدفاع وتأمين المحلية والوطن، ويلبوا النداء متي دعي الداعي للفداء.
“شبكة أخبار السودان“
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