شاب في معسكر الاستنفار بالولاية الشمالية “الدبة”: جيشنا يا جيش الهنا، وسودانا نحميهو بروحنا ودمنا .. ولا عزاء للجنجويد

قال أحد الشباب المشاركين في معسكرات الاستنفار والتعبئة بمحلية “الدبة” في الولاية الشمالية، بأن نصرتهم للقوات المسلحة السودانية والمشاركة في القتال بجانبها هو أقل شيء يمكن أن يقدمونه، وأن أرواحهم هي فداء للسودان.