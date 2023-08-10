سياسية
شاب في معسكر الاستنفار بالولاية الشمالية “الدبة”: جيشنا يا جيش الهنا، وسودانا نحميهو بروحنا ودمنا .. ولا عزاء للجنجويد
قال أحد الشباب المشاركين في معسكرات الاستنفار والتعبئة بمحلية “الدبة” في الولاية الشمالية، بأن نصرتهم للقوات المسلحة السودانية والمشاركة في القتال بجانبها هو أقل شيء يمكن أن يقدمونه، وأن أرواحهم هي فداء للسودان.
وأضاف الشاب الذي يقضي فترة التدريب مع “5200” متطوع آخرين في المعسكرات التي قامت بتأسيسها ورعايتها الهيئة الشعبية لدعم وإسناد القوات المسلحة بمحلية الدبة “الولاية الشمالية” بأن الجيش السوداني هو صمام الأمان للبلاد، وأن دعمه ومساندته يعتبر أولوية في هذه المرحلة، ولا مجال للحياد في معركة الكرامة حتى القضاء على “الجنجويد” والمرتزقة، وتحرير كل شبر من #السودان، وأن هذا عهد قطعه على نفسه مع الشباب المنضمين لمعسكرات التدريب، وختم قائلاً “جيشنا يا جيش الهنا، وسودانا نحميهو بروحنا ودمنا، ولا عزاء للجنجويد”.
وكانت الهيئة الشعبية لدعم وإسناد القوات المسلحة بمحلية الدبة “الولاية الشمالية”، بقيادة رجل الأعمال الشاب أزهري المبارك وأعضاء الهيئة، قامت بتسيير قافلة مكونة من “200” عربة محملة بالمواد الغذائية والمعينات الطبية دعما للمجهود الحربي، بجانب تأسيس ورعاية معسكرات الاستنفار والتعبئة استجابة لنداء القائد العام.
“شبكة أخبار السودان”
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