انقطاع المياه عن بعض أحياء القاهرة بسبب كسر مفاجئ بأحد الخطوط!





أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرًا لظروف خارجة عن إرادتها بحدوث كسر مفاجئ بخط المياه قطر 1200مم أمام سور الكلية الحربية بشارع عبد الحميد بدوى؛ ترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق مساكن شيراتون – الملتقى العربي – بعض مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر.

وأردف بيان الشركة: وتأسف شركة مياه الشرب، لهذا العطل المفاجئ الخارج عن إرادتها فإنها تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة. وانتقل على الفور اللواء خالد عبد العال – محافظ القاهرة والمهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة لموقع الكسر للإشراف على عمليات الإصلاح، وتم الدفع بجميع معدات الشركة والفنيين والمهندسين للعمل على إنهاء أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن.

ودفعت الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة. وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125. وفي سياق آخر، أعلنت محافظة الجيزة، عن انقطاع المياه عن عدد من المناطق، لتحويل مسار خط المياه قطر 600 مم الكائن أسفل كوبري ناهيا بشارع السودان بحي العجوزة.

وقالت محافظة الجيزة، في بيان رسمي لها منذ قليل، إن الأمر سوف يستلزم قطع شركة مياه الشرب والصرف الصحي المياه لمدة 6 ساعات من الساعة الثانية عشرة مساء يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس حتى الساعة السادسة صباحا يوم السبت الموافق 12 أغسطس.

القاهرة 24