لماذا تحظر ألمانيا تصدير المواشي إلى مصر؟





حظرت ألمانيا تصدير المواشي إلى مصر وعدة دول أخرى بسبب انتهاك حقوق الحيوان.

ووفق القاهرة 24 فكشف مصدر مسؤول في وزارة الزراعة المصرية أن الحكومة الألمانية قررت حظر تصدير المواشي الحية إلى مصر، تزامنا مع مطالبات لمنظمات حقوق الحيوان الألمانية بمنع تصديرها لعدة الدول.

وقال المصدر في تصريحات لموقع القاهرة 24، إن سبب حظر تصدير المواشي إلى مصر يرجع لانتهاك حقوق الحيوان في البلاد.

ودعت 8 منظمات لحماية الحيوان وزير الزراعة الألماني، جيم أوزدمير، إلى حظر “النقل الوحشي” للحيوانات الحية من ألمانيا إلى دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي، عن طريق قرار قانوني وفق ما نقله الموقع الرسمي لـ”الرابطة الفيدرالية لمعارضي التجارب على الحيوانات”.

وأكدت الرابطة أن المنظمات رحبت بقرار وزارة الزراعة الفيدرالية، بسحب الشهادات البيطرية الألمانية لتصدير الماشية الحية والأغنام والماعز للتربية من ألمانيا إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.

“صحيفة البيان”