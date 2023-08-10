بيان من سفارة السودان بالقاهرة تنفي الاتفاق على استخراج تأشيرات إلكترونية للطلاب





نفت سفارة السودان بجمهورية مصر العربية بإصدارها لأي بيان رسمي بشأن المقابلة المزعومة للمستشار الثقافي بمدير الجوازات والهجرة والجنسية المصرية، وما تم نشره بخصوص استخراج تأشيرات إلكترونية للطلاب.

وعليه تؤكد السفارة بأن البيان والأخبار التي تم تداولها على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة وبعض المواقع الإخبارية هو عبارة عن تزوير، ولا يمت للسفارة بصلة. ولم يتم أي لقاء بين المستشار الثقافي بالسفارة، ومدير إدارة الجوازات والهجرة والجنسية بجمهورية مصر مؤخراً.

بيان النفي من سفارة السودان – القاهرة:

رصد وتحرير – “النيلين”