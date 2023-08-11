مُلخص عمليات يوم الخميس 10 أغسطس 2023 في السودان
🛑 مُلخص عمليات اليوم الخميس 10 أغسطس في السودان :
◼️صحيفة وول إستريت : الإمارات تُرسل أسلحة وذخائر بدلاً عن المساعدات الإنسانية من يوغندا لمطار أم جرس بتشاد وثم إلى منطقة الزرق بدارفور دعماً للمتمردين بالسودان..
◼️الطيران يقصف مدارج هبوط كان يستخدمها العدو بحمرة الشيخ و يدمر حولها عدد من الشاحنات تتبع للعدو المتمرد..
◼️قوات التمرد تنتشر في شرق النيل و الحاج يوسف بحثاً عن عناصرها التي إنسحبت من الميدان و المشاركة في القتال..
◼️المسيرات تصيب أهدافاً من قوات التمرد بمزرعة عصام الشيخ ..
◼️الجيش يقصف إرتكازات قوات التمرد بأمدرمان قسم مربع 50 بالصالحة، وكذلك إرتكازات ود بلال، الكسارات، ود بكراوي، مستشفى البلسم، الشيخ يوسف، كدي ..
◼️الجيش يقصف بالطيران و المسيرات تجمعات العدو المتمردبسوبا شرق و مقتل عدد من القادة الميدانيين..
◼️الجيش و بواسطة الفرقة 11 بخشم الفرقة ينجح في القبض علي 3 عربات محملة بالسلاح و الذخائر مهربة كانت في طريقها لقوات التمرد..
◼️الجيش و فرق العمل الخاص تشتبك مع عناصر من قوات التمرد باللاماب، و تقوم بنظافة و تمشيط العشرة و جبرة..
◼️الجيش يقصف مواقع للعدو المتمرد بالخرطوم بحري الخوجلاب، السروجية والمزارع..
◼️قوات العدو المتمرد بعد حسين والأزهري و الرازي تشتبك فيما بينها خلافاً حول نية عدد كبير منهم الهروب ..
◼️الجيش يشن غارات جوية علي تجمعات العدو بالمدينة الرياضية و ارض المعسكرات و مواقع بالرياض ..
◼️الجيش يستعيد بعض مناطق النيل الأزرق بالكرمك من متمردي الحركة الشعبية منطقة محطة جرط و تتقدم بإتجاه أبوالنزير و خور البودي ..
◼️الجيش يستمر في نظافة و تمشيط أحياء أمدرمان القديمة بونوباوي، الهجرة، ود البنا، أبوروف، بيت المال و الصناعات أمدرمان ..
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