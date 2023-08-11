عبد الحي يوسف يطلب من الرئيس التركي “رجب طيب اوردغان” أن يتدخل لوقف نزيف الدم في السودان





طلب الشيخ د. عبد الحي يوسف في لقاء بالقصر الرئاسي بأنقرا من الرئيس التركي رجب طيب اوردغان أن يتدخل لوقف نزيف الدم في السودان .

ولقي طلب عبد الحي اهتماما من الرئيس التركي . هذا وكان لقاء علمائيا عربيا جامعا قد انعقد بالأمس في العاصمة التركية مع الرئيس التركي ألقى فيه كلمة الوفد الدكتور عصام احمد البشير نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

Sudany TV