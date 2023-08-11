دقينا العدو دق مدنكل .. القالو انتهينا .. ما أظن بيعرفونا .. شاهد بالفيديو الصول الكارب قاشو “محمد علي”





في مقطع فيديو يحمل كل الحماسة وهيبة العسكرية، قال المساعد في القوات المسلحة السودانية “محمد علي”: القالو انتهينا .. ما أظن بيعرفونا .. يانا نحن ذاتنا الفي كرري داك أبونا.

ونشرت صفحة “قوات العمل الخاص” مقطع الفيديو لصول الجيش السوداني “محمد علي” وهو يبث أشعار الحماسة ويكمل شريان التواصل بين الشعب وقواته المسلحة، وذلك بحسب رصد محرر “كوش نيوز” على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يجد المقطع تفاعلاً كبيراً.

شاهد المساعد “محمد علي”:

نقلاً عن – “كوش نيوز“