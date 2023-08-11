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شاهد بالصور.. عضوية حزب أردول تنضم لأحد معسكرات التدريب للوقوف بجانب القوات المسلحة

2023/08/11
sudan ardol
مقاتلين مع الجيش السوداني

قال رئيس المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية “مبارك أردول” والقيادي بالحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية – أن عضوية حزبه انخرطت في معسكرات التدريب تلبية لنداء القائد العام للجيش السوداني “البرهان”.
ونشر أردول على صفحته الرسمية هذا المنشور مدعماً بالصور:
“استجابة عضوية التحالف الديموقراطي للعدالة الاجتماعية لنداء القائد العام للقوات المسلحة والانضمام لإحدى معسكرات التدريب ، لنيل شرف الدفاع عن الوطن والمواطن.
هذه صورة معسكر واحد ضمن ستة معسكرات أخرى. ونناشد بقية الرفاق بالالتحاق الفوري للمعسكرات المخصصة لذلك”.
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