شاهد بالصور.. عضوية حزب أردول تنضم لأحد معسكرات التدريب للوقوف بجانب القوات المسلحة

قال رئيس المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية “مبارك أردول” والقيادي بالحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية – أن عضوية حزبه انخرطت في معسكرات التدريب تلبية لنداء القائد العام للجيش السوداني “البرهان”.

ونشر أردول على صفحته الرسمية هذا المنشور مدعماً بالصور:

“استجابة عضوية التحالف الديموقراطي للعدالة الاجتماعية لنداء القائد العام للقوات المسلحة والانضمام لإحدى معسكرات التدريب ، لنيل شرف الدفاع عن الوطن والمواطن.