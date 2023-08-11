النائب العام في السودان رئيسا للجنة جرائم حرب الدعم السريع





أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارا بتولي النائب العام، رئاسة لجنة جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات “قوات الدعم السريع”.

وذكر بيان صدر عن إعلام مجلس السيادة الانتقالي، أن “رئيس مجلس السيادة الانتقالي أصدر قرارا بتولي النائب العام لجمهورية السودان المكلف (لم يذكر اسمه)، رئاسة لجنة جرائم الحرب، وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع المتمرد”، وفقاً لوكالة “الأناضول”.

والأسبوع الماضي، قرر البرهان تشكيل لجنة “لجرائم الحرب وحصر انتهاكات وممارسات” قوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي.

ويتبادل الجيش بقيادة البرهان، و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، اتهامات بالمسئولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.

ومنذ منتصف أبريل يخوض الجيش و”الدعم السريع” اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

الشروق نيوز