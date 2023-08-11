فيسبوك تحذف صفحات الدعم السريع وقائدها محمد حمدان دقلو





بدون أن يتم توضيح أي أسباب؛ اختفت الصفحة الرسمية لقوات الدعم السريع على “فيسبوك”، وكذلك الصفحة الموثقة بالعلامة الزرقاء لقائد القوات المتمردة “حميدتي” والتي كانت باسم ” محمد حمدان دقلو”.

ونشرت العديد من الوكالات الإخبارية والإعلاميين خبر حذف فيسبوك لصفحات الدعم السريع، مع تحليلات وتعليل مختلف من كل جهة:

وجدي الكردي: فيسبوك يحذف صفحتي محمد حمدان دقلو الموثقة بالعلامة الزرقاء، وصفحة قوات الدعم السريع الرسمية (غير موثقة).

– صفحة دقلو يتابعها (850) ألف، وصفحة الدعم السريع (1.2) مليون.

– الحذف يمكن أن يتم طواعية برغبة الأدمن مؤقتاً أو نهائياً، أو بواسطة إدارة الفيسبوك.