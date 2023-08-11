سياسية
فيسبوك تحذف صفحات الدعم السريع وقائدها محمد حمدان دقلو
بدون أن يتم توضيح أي أسباب؛ اختفت الصفحة الرسمية لقوات الدعم السريع على “فيسبوك”، وكذلك الصفحة الموثقة بالعلامة الزرقاء لقائد القوات المتمردة “حميدتي” والتي كانت باسم ” محمد حمدان دقلو”.
ونشرت العديد من الوكالات الإخبارية والإعلاميين خبر حذف فيسبوك لصفحات الدعم السريع، مع تحليلات وتعليل مختلف من كل جهة:
وجدي الكردي: فيسبوك يحذف صفحتي محمد حمدان دقلو الموثقة بالعلامة الزرقاء، وصفحة قوات الدعم السريع الرسمية (غير موثقة).
– صفحة دقلو يتابعها (850) ألف، وصفحة الدعم السريع (1.2) مليون.
– الحذف يمكن أن يتم طواعية برغبة الأدمن مؤقتاً أو نهائياً، أو بواسطة إدارة الفيسبوك.
جهات مجهولة تنشئ (5) صفحات جديدة باسم قوات الدعم السريع، في غضون 25 دقيقة فقط منذ حذف الصفحة الرسمية بواسطة فيسبوك. وواحدة من الصفحات الجديدة التي تابعها حتى الآن 7 أشخاص تنشر البيان التالي
بيان توضيح
“توقف عمل الصفحة الرئيسية لقوات الدعم السريع مؤقتاً ويجري التحقيق مع فريق فيسبوك في معالجة الصفحة وعودة الإعلام. لذلك نضع رابط الصفحة الرسمية على تويتر للإعلام”.
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