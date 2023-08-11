انقلاب النيجر: إيكواس تفعل القوة العسكرية الاحتياطية





قرر قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) “تفعيل القوة العسكرية الاحتياطية، من أجل إعادة النظام الدستوري في النيجر”.

ويوم أمس، عقد قادة المجموعة الاقتصادية قمة استثنائية لبحث الانقلاب في النيجر، ووفقا لتصريحات رئيس ساحل العاج الحسن واتارا، فإن أيكواس منحت الضوء الأخضر من أجل “بدء العملية العسكرية في أقرب وقت ممكن”.

ولم تذكر إيكواس أي تفاصيل عن توقيت العملية العسكرية أو حتى عدد العسكريين المشاركين في القوة الاحتياطية، إلا أن قادتها ما زالوا يأملون التوصل إلى حل سلمي.

وقال الحسن واتارا في تصريحات لوكالة فرانس برس، إن بلاده ستشارك بكتيبة عسكرية مكونة من 850 إلى 1100 جندي، إلى جانب نيجيريا وبنين ودول أخرى، ستكون جزءا من قوة التدخل العسكري.

وأكد واتارا أيضا على أن “الانقلابيين يمكنهم تجنب هذا التدخل العسكري، في حال قرروا الانسحاب وإعادة بازوم لمنصبه”.

بي بي سي عربي