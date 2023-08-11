تفاصيل تعرض خطيب وإمام المسجد الحرام لوعكة صحية أثناء صلاة الجمعة





تعرض خطيب وإمام صلاة الجمعة في المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي، لإعياء وإرهاق في آخر الخطبة وأول صلاة الجمعة ولم يستطع إتمام الصلاة.

ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة العامة للشؤون الدينية بالحرمين نقلته وكالة الأنباء السعودية ، أتم رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي وإمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ عبد الرحمن السديس الصلاة.

وأصدرت الرئاسة بيانا قالت فيه: “خلال صلاة الجمعة بالمسجد الحرام ألم بفضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إعياء وإرهاق في آخر الخطبة، أول الصلاة، لم يستطع بعدها إكمال الصلاة”.

وقالت الرئاسة إلى أن السديس الذي تم تعيينه بأمر ملكي رئيسا للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي برتبة وزير، أتم الصلاة بعد ذلك لأن “المشروع في مثل ذلك أن يتأخر ويقدم رجلا من القوم يتم بهم الصلاة ويأتم هو به”.

وأفادت في بيانها أن الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي في خير وعافية وصحة جيدة.

صدى البلد