يوسف عزت: عندنا محكمة ميدانية في قلب الخرطوم لمواجهة أي تفلت!!





قال يوسف عزت مستشار قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إنّهم لم يتوصلوا إلى أي معلومة حقيقية أو خيط يقودهم إلى أين ومن ارتكب جرائم العنف الجنسي (الاغتصاب) التي تتهم بها قواته.

وأشار عزت إلى وجود محكمة ميدانية في قلب الخرطوم مشكّلة من قبل الدعم السريع لمواجهة أي “سلوك منفلت” من أي عنصر من قواتهم أو من ينتحل شخصيتهم في المنطقة التي تقع تحت سيطرتهم. وقال إنه “يمكن لأي مواطن أن يبلغ عن أي حادثة لتتم محاكمة أي مرتكب لأي جريمة”، حسب تعبيره.