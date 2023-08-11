عقار يؤدي اليمين الدستورية نائباً لرئيس مجلس السيادة من بورتسودان





تشهد أمانة حكومة ولاية البحر الأحمر “بورتسودان” السبت 12 أغسطس مراسم أداء اليمين الدستورية للسيد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة، ومن ثم ممارسة نشاطه من مدينة بورتسودان.

وكان مالك عقار قد عاد من جولة خارجية مهمة قدم من خلالها وجهة النظر الرسمية من حكومة السودان تجاه أزمة الحرب التي يخوضها الجيش السوداني لإنهاء تمرد الدعم السريع.

وقد تم تعيين عقار في هذا المنصب من قبل رئيس مجلس السيادة “البرهان” خلفاً لحميدتي الذي تم عزله وحل قوات الدعم السريع.