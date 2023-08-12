جامعة الخرطوم تعلن انطلاق الامتحانات السبت في ثلاثة مراكز داخل السودان ورابع في مصر





أعلنت إدارة جامعة الخرطوم عن انطلاق الامتحانات المؤجلة بسبب الحرب يوم السبت 12 أغسطس، وذلك في ثلاثة مراكز داخل السودان ومركز رابع في جمهورية مصر العربية.

ومراكز السودان في عطبرة ومدني والقضارف، والمراكز الخارجي هو في العاصمة المصرية القاهرة، ويتواجد مدير الجامعة بروف عرديب بجمهورية مصر وقد قام بتجهيز مركز الامتحان بالتعاون مع السفارة السودانية في القاهرة.

الخرطوم – “النيلين”