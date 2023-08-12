مجلس الأدوية والسموم يحدث قائمة الأدوية غير المتوفرة





أعلن المجلس القومي للأدوية والسموم عن تحديث قائمة الأدوية غير المتوفرة أو التي بها نقص في الإمداد وذلك في إطار متابعته للموقف الدوائي بالبلاد وسعيه لتأمين إمداد دوائي متواصل ومستقر.

وناشد المجلس، فى تعميم صفحي له اليوم، مستوردي الأدوية بالإستجابة العاجلة لتغطية هذا النقص، لافتاً إلى أن الحاجة لا تقتصر فقط على هذه الأصناف فضلا عن إخضاع هذه القوائم للمراجعة الدورية، موضحاً أن القائمة موجودة على موقعه الإلكتروني بالإنترنت.

وأكد المجلس إلتزامه بإستمرار السعي والعمل على تذليل كافة الصعاب التي قد تواجه عملية إستيراد الأدوية وذلك عبر فروعه المنتشرة في الولايات.

وكاله سونا