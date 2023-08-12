الفاو: الأمن الغذائي في السودان مقلق للغاية





ذكرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن حالة الأمن الغذائي في السودان مقلقة للغاية، موضحة أن التوقعات للفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023 ووفقا لآخر تحليل تشير إلى تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي وذلك مقارنة بآخر تحليل تم إجراؤه في مايو من العام الماضي.

وأضافت الفاو في تقرير اليوم الجمعة أن التوقعات تعني أن 20.3 مليون شخص في جميع أنحاء السودان أكثر من 42 في المائة من السكان يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد مما يجعل السودان أحد أكثر البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي على هذا الكوكب.

ولفت التقرير إلى أنه تم تصنيف أكثر من 6.2 مليون شخص على مستوى الطوارئ أو المرحلة الرابعة على تصنيف الأمن المرحلي المتكامل للأمن الغذائي وهي المرحلة التي تسبق المجاعة في الوقت الذي سيكون ما يقرب من 14 مليون شخص أو 29% من السكان في المرحلة الثالثة أو مستوى الأزمة.

وتابعت المنظمة الدولية أن ولايات مثل الخرطوم وجنوب وغرب كردفان وأجزاء من دارفور هي الأكثر تضررا حيث يواجه أكثر من نصف سكانها الجوع الحاد.. وذكرت أنها كانت أول وكالة تابعة للأمم المتحدة تصل إلى غرب كردفان وشرق دارفور منذ بدء الصراع وتمكنت من توزيع البذور على المزارعين من خلال شركائها المحليين.

البوابة نيوز