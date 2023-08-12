سياسية
صور وفيديو – مراسم أداء القسم لرئيس ولجنة جرائم الحرب والانتهاكات أمام مالك عقار
أدى القسم بمدينة بورتسودان ولاية البحر الأحمر صباح السبت النائب العام المكلف لجمهورية السودان مولانا خليفة أحمد خليفة، رئيس لجنة جرائم الحرب والانتهاكات. وذلك أمام القائد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي.
وأدى كذلك أعضاء اللجنة القسم أمام نائب رئيس مجلس السيادة وأمام رئيس اللجنة.
السبت 12_ اغسطس/2023
_ولاية البحر الأحمر_
_ بورتسودان_
مزمل حسن تركي
مزمل حسن تركي
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