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شاهد بالفيديو وعلى أنغام “واجب الأوطان داعينا”.. سلاح المدرعات يقدم سلة غذائية لدعم سكان المناطق المجاورة

2023/08/12
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قامت إدارة سلاح المدرعات التابع للقوات المسلحة السودانية بتقديم سلة غذائية لدعم مواطنين المناطق المجاورة، بما يشمل: جبرة، الشجرة، الحماداب، اللاماب، الرميلة.

ويعاني سكان المناطق القريبة من الاشتباكات في الخرطوم من صعوبة الحركة والحصول على الاحتياجات الضرورية خوفاً من التعرض للنيران العشوائية.

وحاولت قوات الدعم السريع الهجوم على سلاح المدرعات عدة مرات، حيث تم صدها بواسطة قوات الجيش السوداني المرابطة في السلاح وحوله.

شاهد توزيع السلة الغذائية:

رصد وتحرير – “النيلين”

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