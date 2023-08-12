الناها تبحث تعزيز التعاون في مجال التكفّل بالمرضى مع السفير التركي





أجرت وزيرة الصحة الناها حمدي مكناس، مباحثات بمكتبها، مع السفير التركي المعتمد لدى موريتانيا عاكف مينيفشي.

المباحثات تناولت مجالات التعاون المشترك في المجال الصحي بين القطاع ودولة تركيا، وآفاق وسبل تطوريها، خصوصا مجالات التكفل بالمرضى، التكوين وتبادل الخبرات، وتطوير البنى التحتية الصحية والمعدات والمستلزمات الطبية، والتأمين الصحي، والشراكة بين الفاعلين بالقطاع الخاص في البلدين.

“صحيفة الحرية”