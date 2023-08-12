حسم الجدل بشأن ماتردد حول شحنة الزبوت والذرة





أكد مدير إدارة صحة البيئة والرقابة على الأغذية بوزارة الصحة بالسودان د.عادل خليفة على سلامة الزيوت والذرة الخاصة ببرنامج الغذاء العالمي .

وقال تصريح صحفي ، ان الإجراءات تمت عبر الجهات الرسمية، واشار بأن المواد المذكورة لم تدخل إلى السودان ضمن برنامج الإغاثة ودخلت عبر الإجراءات الروتينية بميناء بورتسودان عبارة عن باتشات “23” باتش.

و اخذت عينات من جميع الباتشات وتم تحليلها عبر وزارة الصحة ، ومنحت شهادة صحية بموافقة إدارة صحة البيئة ورقابة الاغذية .

ونوه بأن للادارة مفتشين في كل المداخل بالسودان ، للتفتيش واخذ عينات

عليه فإن المواد الغذائية أعلاه خالية من التحور الوراثي ال”gmo “، وكل التحاليل والمستندات الرسمية التي دخلت بها المواد الغذائية المذكورة زيت وذرة ،المنشأ أمريكا بطرفنا في وحدة المواني والمحاجر ببورتسودان ،قسم رقابة الاغذية .

ولفت إلى ان تنسيق تام بين صحة البيئة والجهات الأخرى ذات الصلة “جمارك مواصفات وهيئة الطاقة الذرية” .علما بأن المواد تم منحها شهادة من كل الجهات

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