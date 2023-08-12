كورونا مجددا: ظهور متحور جديد أكثر انتشارا





تم الإبلاغ عن أكثر من مليون حالة إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″ وأكثر من (3100)حالة وفاة، خلال الـ(28) يوما الماضية، وفقا لأحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية.

واثار المتحور الفرعي الجديد قلق خبراء الصحة في جميع أنحاء العالم لانه أصبح الأكثر انتشارا في عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، حسب ما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية. وقالت منظمة الصحة العالمية إن “EG.5 يخضع حاليا للمراقبة”.

ويعد EG.5 من سلالة أوميكرون، التي تظل أكثر متحورات كورونا انتشارا في العالم، ويمثل هذا المتحور الفرعي الآن أكبر نسبة من حالات الإصابة بالفيروس على مستوى أمريكا، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ولا تختلف أعراض هذا المتحور الفرعي عن المتحورات السابقة، وتشمل الأعراض السعال والحمى أو القشعريرة وضيق التنفس والتعب وآلام في العضلات والصداع.

وأشار خبراء الصحة إلى أنه ما يزال يتعين تشجيع اللقاحات، وكذلك الممارسات الاجتماعية الآمنة مثل ارتداء أقنعة الوجه والحفاظ على تهوية الغرف.

من جهته، وصف عالم الفيروسات والباحث ستيوارت تورفيل، “EG.5” بأنه “أكثر تنافسية” مقارنة مع نظرائه.

وأبرز أنه “قادر بشكل أفضل على مواجهة الأجسام المضادة المنتجة عن طريق اللقاحات”، لكنها أضاف أن الاختلاف هو قليل مقارنة مع المتغيرات السابقة.

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