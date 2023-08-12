مشروع الجزيرة يستهدف زراعة (600) ألف فدانا قمح شتويا





بحث الدكتور عمر محمد مرزوق محافظ مشروع الجزيرة لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم وفداً من برنامج الغذاء العالمي برئاسة الأستاذ ماهر محمد علي مساعد منسق البرنامج القطري ضمن زيارتهم في إطار المشروع الطاريء لإنتاج القمح بالسودان الممول من بنك التنمية الأفريقي تحت إشراف وتنفيذ برنامج الغذاء العالمي بالسودان والذي يشمل ولايات الجزيرة والنيل الابيض ونهر النيل والشمالية وكسلا (مشروع حلفا) لزيادة إنتاجية الفدان لتداعيات الوضع الراهن والتي تستوجب التوسع في زراعة محصول القمح لتأمين الغذاء.

من جانبه أعلن محافظ مشروع الجزيرة أن خطة إدارته تستهدف زراعة (600) ألف فدانا بمحصول القمح في العروة الشتوية مؤكداً إستعداد المشروع إستيعاب تمويل بنك التنمية الأفريقي ومطلوبات إدارة مشروع الجزيرة من الأسمدة بشقيها اليوريا والداب والتقاوي والتي سيتم توزيعها تحت إشراف منسقي برنامج الغذاء العالمي. فيما أكد المهندس إبراهيم مصطفى مدير الإدارة الزراعية بمشروع الجزيرة أكد استعداد إدارته تقديم خدمات الإرشاد عبر المفتشين الزراعيين بالغيط والإلتزام بتطبيق الحزم التقنية وإحكام التنسيق مع هيئة البحوث الزراعية.

وأكدت د. أماني محمد إدريس منسق مشروع القمح والدعم الفني أن البرنامج يتضمن التدريب وإقامة ندوات وتطبيق الحزم التقنية وسط حقول المزارعين لزيادة الإنتاج على مستوى الفدان.

وكاله سونا