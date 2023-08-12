عقار يطلع على أداء الجهاز التنفيذي الاتحادي ويصفه بالمميز





اطلع السيد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي على أداء الجهاز التنفيذي لمجلس الوزراء الاتحادي من خلال سلسلة اجتماعاته التي عقدها مؤخرا ببورتسودان.

واطمان عقار على الأداء الحكومي خلال لقائه اليوم بمكتب والي البحر الأحمر المكلف ببورتسودان رئيس مجلس الوزراء الاتحادي عثمان حسين عثمان الذي قدم تقريرا مفصلا حول القضايا الاساسية لتوفيرالخدمات والسلع الأساسية، وتنظيم عمل المجلس من خلال اللجنة العليا للطواريء واللجنة الفنية واللجان المتخصصة وحرص المجلس على تنسيق العمل خلال المرحلة الراهنة بصورة جماعية لتجاوز المسار التقليدي لعمل الوزارات.

من جانبه اشاد نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالاداء المميز لمجلس الوزراء الاتحادي ووجه بتسريع الاداء ووعد بدعم وتمكين الجهاز التنفيذي لاداء مهامه على أكمل صورة.

وكاله سونا