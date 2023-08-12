بيان صحفي لوكالة تانا فورميديا حول انتهاكات الدعم السريع لمكتبها





أصدرت وكالة تانا فورميديا اليوم بيانا صحافيا أدانت فيه إنتهاكات قوات الدعم السريع للوكالة محملين الدعم السريع سلامة معدات وأجهزة الوكالة والخسائر التي تتعرض لها وفيما يلي تصدر سونا نص البيان:-

إلي الرأي العام العالمي والمحلي، إلى كل المهتمين بحرية الإعلام، بإسم وكالة تانا فورميديا والتي ظلت على مدى 12 عاماً تقدم خدماتها في السودان وعدد من دول الإقليم في مجالات البث والإنتاج التلفزيوني وفق المعايير المهنية، ولم تتوقف عن ذلك في كل الظروف حتي اندلعت الحرب اللعينة في السودان 15 إبريل الماضي. تسبب وجود المبنى الذي تقع فيه مكاتبها وأستديوهاتها في قلب الاشتباكات، في أن ظل عدد من منسوبيها عالقين في المبنى لعدة أيام تحت الرصاص، كما ظل وضع مقر الوكالة وما تحتويه من أجهزة البث ومعدات التصوير والمونتاج مجهولاً، إلى أن تفاجأنا بصورة لقناص يتبع لقوات الدعم السريع يضع سلاحه داخل صالة الأخبار قبالة شرفة المكتب مستخدماً معدات الوكالة لإعداد منصة سلاح، مما يمثل إنتهاكاً صريحاً لكل القوانين والأعراف التي تحرم استخدام المنشئآت المدنية أثناء الحروب. إننا في وكالة تانا فور ميديا نحمل الدعم السريع سلامة معداتنا وأجهزتنا والخسائر التي تتعرض لها، لا سيما أن الدعم السريع يسيطر على منطقة ابراج العمارة الكويتية على شارع النيل مقر الوكالة.

وكاله سونا