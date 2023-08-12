سياسيةمدارات

بحضور وزير الدفاع الأسبق.. شاهد بالصور سفارة السودان بالقاهرة تنظم ليلة نصرة القوات المسلحة

2023/08/12
egy empasy
سفارة السودان القاهرة

أكد السفير محمد عبدالله التوم سفير السودان والقائم بالاعمال بسفارة السودان بجمهورية مصر على وقوف الدبلوماسية السودانية خلف القوات المسلحة وهي تقاتل انابة عن الشعب السوداني في معركة الكرامة وقال السفير في ليلة مناصرة القوات المسلحة التي اقامتها سفارة السودان بجمهورية مصر ايرلعربية وبمثلما يقاتل الجنود في الخنادق فإن الدبلوماسية السودانية ايضاً تقاتل في الصفوف الأمامية وفي خندق واحد مع قواتنا المسلحة لسد ثقرة البلاد الخارجية بكل مهنية واحترافية ..
وأشار التوم الي أن تحركات الدبلوماسين في الخارج أجهضت كثير من المؤامرات التي كانت تحاك ضد البلاد وتهدف لانتقاص سيادته والتقليل من قدراته ، وزاد : يجب على الجميع أن يستعدوا لمعركة البناء ومرحلة ما بعد انتهاء الحرب حتى تنهض البلاد وتعود افضل مما كانت عليه قبل ١٥ ابريل ٢٠٢٣م
وشكر السفير محمد عبد الله التوم جمهورية مصر قيادة وحكومة وشعباً لوقفتها مع الشعب السوداني في محنته ومناصرتها لاهل السودان وتقديمها كافة أوجه العون للسودان ودبلوماسيته مشيراً الي أن المصريين فتحوا قلوبهم قبل ابوابهم لإستقبال اخوتهم السودانيين الذي لجأوا الي مصر مستجيرين من الحرب ..
الفريق أول ابراهيم سليمان وزير الدفاع الأسبق الذي تحدث ممثلاً للمتقاعدين من القوات المسلحة الذين كانوا حضورا مشيدا بالوقفة الصلبة التي يقدمها بواسل القوات المسلحة في هذه المعركة وذكر ان هذه الحرب ووفقاً لما نراه في الميدان قد انتهت وعلى السودانيين التفكير في مرحلة ما بعد الحرب وتفويت الفرصة على الذين يريدون نهب الموارد والثروات وحذر من الاختلاف والتنازع حتى لا تتمزق البلاد ويذهب ريحها كما انفصل الجنوب وقطع سليمان أن المؤامرات ضد السودان لن تتوقف مناشدا الجميع بآعمال العقل والحكمة والتوحد خلف كافة الاهداف الوطنية .. وأضاف يجب علينا أن نتفق على ثوابت وطنية ومشروع وطني جامع يؤسس الدولة بشكلها الجديد.
من جهته حيا العميد الركن / محمد حامد الملحق العسكري لسفارة جمهورية السودان بمصر الشعب السوداني على وقفته الصلبة وتضامنه المستمر مع القوات المسلحة التي قدمت دروساً في الوطنية وسطرت ملاحم سيذكرها التاريخ مشيراً الي أن المعركة في الخرطوم على مشارف النهايات وان الأيام القادمة ستشهد بشريات للشعب السوداني ، كما خاطبت ليلة مناصرة القوات المسلحة التي نظمتها سفارة السودان بالقاهرة عدد من الرموز الوطنية وقيادات الجالية الذين أكدوا علي دعمهم ومساندتهم للقوات المسلحة…
يذكر أن البرنامج قد أشرفت عليه ونفذته المستشارية الثقافية بالسفارة بقيادة الدكتور مرتضى علي عثمان المستشار الثقافي حيث شهد حضورا كببرا لعدد من رموز المجتمع السوداني ممثلا في السادة السفراء ورجال الأعمال والأكاديميين والمعلمين بالمدارس السودانية بمصر وقيادات الجالية السودانية بمصر واعضائها واتحاد منظمات المجتمع المدني والإعلاميين والرياضيين والفنانين والمبدعين الذين قدموا عدد من الاغنيات الوطنية والشباب والطلاب السودانيين الدارسين بالجامعات المصرية. كما تضمن البرنامج فقرة لتكريم القوات المسلحة ممثلة في شخص الملحق العسكري على الادوار البطولية والتضحيات التي تقوم بها حفظا البلاد وصونا لكرامة شعبها وقد استمر البرنامج لمدة تجاوزت الثلاث ساعات منذ بدايته.
366745500 132980129861250 5458447374386921586 n.jpg? nc cat=107&cb=99be929b 3346023f&ccb=1 7& nc sid=dd63ad& nc ohc=ebZ5B6vnaRwAX8kwsDl& nc ht=scontent.fcai19 4
366747893 132980146527915 4858935225055392237 n.jpg? nc cat=111&cb=99be929b 3346023f&ccb=1 7& nc sid=dd63ad& nc ohc=vwQo1lfcR00AX8AvlFf& nc ht=scontent hbe1 1
366905155 132980326527897 4827231233359853022 n.jpg? nc cat=108&cb=99be929b 3346023f&ccb=1 7& nc sid=dd63ad& nc ohc=0KOmlkZoOB4AX9auTLv& nc ht=scontent.fcai19 4
366805594 132982043194392 6555845897931311076 n.jpg? nc cat=108&cb=99be929b 3346023f&ccb=1 7& nc sid=dd63ad& nc ohc=7E3tQTjXacMAX fY6TZ& nc ht=scontent.fcai19 4
366811081 132982059861057 7254638670014097982 n.jpg? nc cat=108&cb=99be929b 3346023f&ccb=1 7& nc sid=dd63ad& nc ohc=81858TG1sOsAX qys7& nc ht=scontent.fcai19 4

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/08/12