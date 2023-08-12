بحضور وزير الدفاع الأسبق.. شاهد بالصور سفارة السودان بالقاهرة تنظم ليلة نصرة القوات المسلحة





أكد السفير محمد عبدالله التوم سفير السودان والقائم بالاعمال بسفارة السودان بجمهورية مصر على وقوف الدبلوماسية السودانية خلف القوات المسلحة وهي تقاتل انابة عن الشعب السوداني في معركة الكرامة وقال السفير في ليلة مناصرة القوات المسلحة التي اقامتها سفارة السودان بجمهورية مصر ايرلعربية وبمثلما يقاتل الجنود في الخنادق فإن الدبلوماسية السودانية ايضاً تقاتل في الصفوف الأمامية وفي خندق واحد مع قواتنا المسلحة لسد ثقرة البلاد الخارجية بكل مهنية واحترافية ..

وأشار التوم الي أن تحركات الدبلوماسين في الخارج أجهضت كثير من المؤامرات التي كانت تحاك ضد البلاد وتهدف لانتقاص سيادته والتقليل من قدراته ، وزاد : يجب على الجميع أن يستعدوا لمعركة البناء ومرحلة ما بعد انتهاء الحرب حتى تنهض البلاد وتعود افضل مما كانت عليه قبل ١٥ ابريل ٢٠٢٣م

وشكر السفير محمد عبد الله التوم جمهورية مصر قيادة وحكومة وشعباً لوقفتها مع الشعب السوداني في محنته ومناصرتها لاهل السودان وتقديمها كافة أوجه العون للسودان ودبلوماسيته مشيراً الي أن المصريين فتحوا قلوبهم قبل ابوابهم لإستقبال اخوتهم السودانيين الذي لجأوا الي مصر مستجيرين من الحرب ..

الفريق أول ابراهيم سليمان وزير الدفاع الأسبق الذي تحدث ممثلاً للمتقاعدين من القوات المسلحة الذين كانوا حضورا مشيدا بالوقفة الصلبة التي يقدمها بواسل القوات المسلحة في هذه المعركة وذكر ان هذه الحرب ووفقاً لما نراه في الميدان قد انتهت وعلى السودانيين التفكير في مرحلة ما بعد الحرب وتفويت الفرصة على الذين يريدون نهب الموارد والثروات وحذر من الاختلاف والتنازع حتى لا تتمزق البلاد ويذهب ريحها كما انفصل الجنوب وقطع سليمان أن المؤامرات ضد السودان لن تتوقف مناشدا الجميع بآعمال العقل والحكمة والتوحد خلف كافة الاهداف الوطنية .. وأضاف يجب علينا أن نتفق على ثوابت وطنية ومشروع وطني جامع يؤسس الدولة بشكلها الجديد.

من جهته حيا العميد الركن / محمد حامد الملحق العسكري لسفارة جمهورية السودان بمصر الشعب السوداني على وقفته الصلبة وتضامنه المستمر مع القوات المسلحة التي قدمت دروساً في الوطنية وسطرت ملاحم سيذكرها التاريخ مشيراً الي أن المعركة في الخرطوم على مشارف النهايات وان الأيام القادمة ستشهد بشريات للشعب السوداني ، كما خاطبت ليلة مناصرة القوات المسلحة التي نظمتها سفارة السودان بالقاهرة عدد من الرموز الوطنية وقيادات الجالية الذين أكدوا علي دعمهم ومساندتهم للقوات المسلحة…

يذكر أن البرنامج قد أشرفت عليه ونفذته المستشارية الثقافية بالسفارة بقيادة الدكتور مرتضى علي عثمان المستشار الثقافي حيث شهد حضورا كببرا لعدد من رموز المجتمع السوداني ممثلا في السادة السفراء ورجال الأعمال والأكاديميين والمعلمين بالمدارس السودانية بمصر وقيادات الجالية السودانية بمصر واعضائها واتحاد منظمات المجتمع المدني والإعلاميين والرياضيين والفنانين والمبدعين الذين قدموا عدد من الاغنيات الوطنية والشباب والطلاب السودانيين الدارسين بالجامعات المصرية. كما تضمن البرنامج فقرة لتكريم القوات المسلحة ممثلة في شخص الملحق العسكري على الادوار البطولية والتضحيات التي تقوم بها حفظا البلاد وصونا لكرامة شعبها وقد استمر البرنامج لمدة تجاوزت الثلاث ساعات منذ بدايته.