مذكرة تفاهم بين الصحة و مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع





وقعت وزارة الصحة الإتحادية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ، مذكرة تفاهم مشتركة ، في إطار الصحة والبنية التحتية والتوريد، والهادفة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين لصالح المواطنين بالسودان وتقليل المعاناة.

وتأتي المذكرة في إطار الاستيراتيجيات العامة وتضافر الجهود في تحسين الخدمات الطبية بجانب فتح آفاق أوسع للتعاون في مجالات الصحة .

ومثل الصحة وكيل وزارة الصحة الاتحادية د.هيثم محمد ابراهيم وكل من مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع بالسودان أ. منير جعفر محمد موقعا نيابة عن السيدة ووركنيش ميكونين رئيس مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع مدير مكتب اثيوبيا متعدد البلدان وممثل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لدى الاتحاد الأفريقي .

وتشمل مجالات التعاون تقديم خدمات عبر خطة إستراتيجية في الفترة من 2022 م وحتى 2025م ، التعاون في مجال إعادة تأهيل وتعمير البنية التحتية، واعادة تأهيل وتفعيل سلاسل الإمداد بوزارة الصحة بالإضافة إلى التعاون في مجال تعزيز نظم إدارة المشاريع بالوزارة علاوة على زيادة خدمات دعم الإدارة الفعالة ومساعدة الناس عبرالمعرفة الفنية المتخصصة الناجعة ودعم البلدان في زيادة حصصها وتاثير الموارد .

الجدير بالذكر أن الطرفين يقران بأن أنشطتهم المعنية تشمل مجالات ذات مصلحة مشتركة وتبادل مشترك للمنفعة والعمل جنبا الى جنب في مجالات المصلحة المشتركة .

وكاله سونا